Et ve Süt Kurumunda bayrak değişimi: Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de çok sayıda atama kararı yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararlarında öne çıkan ise Et ve Süt Kurumunda yaşanan bayrak değişimi oldu. Buna göre Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Mücahid Taylan getirildi. Öte yandan Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine de Uluslararası Güvenlik Genel Müdürü Basat Öztürk atandı.

1 /10 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları şöyle:

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