Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bolu
Evinin balkonundan soba borusu çıkarttı, vatandaş yangın var zannetti: Ekipler harekete geçti

Evinin balkonundan soba borusu çıkarttı, vatandaş yangın var zannetti: Ekipler harekete geçti

10:107/03/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Bolu’da bir vatandaşın soba borusunu evinin balkonundan çıkarması sonucu sokağa yayılan yoğun siyah duman ekipleri harekete geçirdi.

Olay, Akpınar Mahallesi Çarıkçıoğlu Sokak’ta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş evinde soba yaktı. Soba borusunu, bacaya bağlamayan ve duman tahliyesini evin balkon duvarından dışarıya veren vatandaş, sokağı ayağa kaldırdı.

Evin balkon kısmından çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.


Olay yerine ulaşan ekipler yaptıkları kontrollerde, evin duvarından dışarıya verilen soba borusundan çıkan duman olduğunu tespit etti. İtfaiye ekipleri evin içerisinde yaptıkları incelemelerin ardından, gerekli uyarıları yaparak olay yerinden ayrıldı.


#balkon
#yanıgn
#ekip
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SGK Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2026! Ramazan Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, zam geldi mi? 4A, 4B, 4C'li...