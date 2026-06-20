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Evlenene iş ve konutta öncelik

Evlenene iş ve konutta öncelik

04:0020/06/2026, Cumartesi
G: 20/06/2026, Cumartesi
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 20 Haziran 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 20 Haziran 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Yuva kurana iş ve evde öncelik

Albayrak Medya iş birliğinde düzenlenen ‘Ailede Türkiye Yüzyılı Zirvesi’ne katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devletin, evlenmek isteyen gençlerin yanında olduğunu kaydederek yeni müjdeler verdi: Desteklerimiz artıyor. Kredi desteğimizin yanında başka desteklerimiz de olacak. İşe girmek için başvurdukları İŞKUR’da ve yeni sosyal konut projelerinde, bakanlığın kredi desteğinden faydalanan çiftlerimizi önceleyeceğiz.

İhtiyaç fazlası elektriğin tamamı satılabilecek

EPDK, 10 yılını dolduran lisanssız üretim tesislerine, ihtiyaç fazlası elektriğin tamamını satma imkânı tanıdı. Kurul, dağıtım bedellerinde yaptığı indirimle üreticilerin maliyet yükünü de hafifletti.

Türk futbolu için kritik viraj

A Milli Futbol Takımımız, 24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası’na iyi başlayamasa da kalan maçları sonuna kadar zorlamak istiyor. Teknik direktör Vincenzo Montella, tarihi Paraguay maçı öncesi eleştirileri tersine çevirmenin ellerinde olduğunu söyleyerek, "Son nefese kadar gerekeni yapacağız” dedi.

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