Evlenene iş ve konutta öncelik

Yuva kurana iş ve evde öncelik

Albayrak Medya iş birliğinde düzenlenen ‘Ailede Türkiye Yüzyılı Zirvesi’ne katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devletin, evlenmek isteyen gençlerin yanında olduğunu kaydederek yeni müjdeler verdi: Desteklerimiz artıyor. Kredi desteğimizin yanında başka desteklerimiz de olacak. İşe girmek için başvurdukları İŞKUR’da ve yeni sosyal konut projelerinde, bakanlığın kredi desteğinden faydalanan çiftlerimizi önceleyeceğiz.