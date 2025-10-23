Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Burdur
Evlerindeki asma tavan üzerlerine çöktü: Deprem oluyor sandılar, bir kişi yaralandı

Evlerindeki asma tavan üzerlerine çöktü: Deprem oluyor sandılar, bir kişi yaralandı

08:0223/10/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Burdur’da evlerinde bir anda üzerlerine asma tavan çöken çift, deprem olduğunu sandı. Asma tavan parçalarından yaralanan kadın ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Burdur ilçesi Burç Mahallesi Şehit Özpolat Caddesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İsmail K. ile Elif K. evlerinde oturdukları sırada asma tavan üzerlerine çöktü. Elif K. yaralanırken İsmail K. olayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadına sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"Deprem olduğunu sandık"


Olay anının anlatan İsmail K., "Evde yatarken bir anda asma tavan parçalandı. Deprem olduğunu sandık. Parçalardan korunmak için kolumu yukarıya kaldırdım. Parça koluma çarparak kırıldı sonrasında da kafama düştü" dedi.

#Burdur
#Deprem
#Tavan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kış saati 2025: Avrupa ne zaman saatleri geri alacak, Türkiye’de uygulama var mı? İşte saat değişikliği detayları