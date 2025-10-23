Evlerindeki asma tavan üzerlerine çöktü: Deprem oluyor sandılar, bir kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, İsmail K. ile Elif K. evlerinde oturdukları sırada asma tavan üzerlerine çöktü. Elif K. yaralanırken İsmail K. olayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadına sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.