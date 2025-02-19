Evlerinin yolunu kapatan heyelan: 'Özel mülk' diye temizlenmedi

BELEDİYE: KAMUSAL TALEP DEĞİL

Diğer yandan 14 Ekim 2024'te tutulan 'Gözlemsel İnceleme Raporu' tutanağında; evin girişine ve önündeki yolu etkileyen toprak kaymasının istinat duvarı gibi uygun dayanma yapıları ile desteklenmesi gerektiği 2 mühendis tarafından belirtildi. Yavuz ailesinin başvurusuna Zonguldak Belediyesi, "Yıkılan ve kayan kısımların mülkiyet sınırları içerisinde olmasından dolayı kamusal önceliği olmayan bir talep olarak değerlendirilmiş olup mülkiyet sahipleri tarafından ileride oluşabilecek tehlikelerin önüne geçmen için fen ve sanat kurallarına uygun gerekli önlemleri alması gerekmektedir" diye cevap verdiği öğrenildi.