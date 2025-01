Ferdi Tayfur'un adı bu ailede yaşıyor: Babadan oğula

Babasının Ferdi Tayfur dinleyerek uyuduğunu söyleyen Ferdi Karabacak, “Bizim isim hikayemiz şöyle; benim babam 1961 doğumlu ve sıkı bir Ferdi Tayfur hayranıdır. Öyle hayranıdır ki adımı Ferdi koymuş. Babam inşaat işçisiydi. Libya'da çalışırdı ve oradan getirdiği tek gözlü bir kasetçalarla her gün yatarken Ferdi Tayfur'un kasetlerini dinleyerek uyurdu. Biz de gürültü yapmamak için odasına bile girmezdik. Sonrasında benim adımı Ferdi koyduğu için de ben de kendi oğlum olunca adını Ferdi'nin devamı olması niteliğinde Tayfur koydum. Benim adım Ferdi oğlumun adı da Tayfur. Büyük sanatçımızın kendisi rahmetli oldu ama benim ailemde Ferdi Tayfur'un adı yaşıyor. Ben her zaman bir sanatçının ismini taşımaktan gurur duymuşumdur. Ferdi Tayfur gibi büyük bir üstadın ismini taşıdığım için de her zaman mutluluk duymuşumdur. Tabii babadan gelen bir gelenek olduğu için biz de Ferdi Tayfur hayranıyız. Çocuklarım da aynı şekilde. Bir ilginç detayımız daha var ailemizde. Ferdi Tayfur'un babasının ismi Cumali ve benim babamın da adı Cumali. Yani Cumali, Ferdi ve Tayfur olarak tamamen ailemizde ismi ve değerleri yaşıyor. Sanatçımıza Allah'tan rahmet diliyorum ben. Ülkemiz çok büyük bir sanatçısını kaybetti. Sevenlerinin ve tüm ülkemizin başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin” dedi.