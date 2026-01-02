Filistin'e söz

Filistin özgür olana dek susmayacağız

Dünyanın Gazze’deki soykırımı kanıksadığı bir zamanda İstanbul’da 520 bin kişi, sabah namazında Galata Köprüsü’nde toplandı. 2026 yılının ilk saatlerinde dev kalabalık, “Filistin özgür olana dek susmayacağız” diye haykırdı. Siyasilerin, spor camiasının tek yürek olduğu eylemde genç, yaşlı, çocuk hep birlikte dünyaya “vicdan” çağrısı yaptı.