Filistin'e söz

2/01/2026, Cuma
2/01/2026, Cuma
Yeni Şafak Gazetesi'nin 2 Ocak 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 2 Ocak 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Ekonomide reform yılı

Ekonomi yönetimi, enflasyonla mücadele, fiyat istikrarının kalıcı hale getirilmesi, mali disiplinin sağlanarak kamuda verimliliğinin yükseltilmesi için üzerinde çalıştığı reform paketlerini 2026'da devreye alacak. KİT yönetişim reformu, esnek çalışma modeli, Hâl kanunu ve sosyal politikaları güçlendirecek hamleler yıl içinde hayata geçirilecek.

Filistin özgür olana dek susmayacağız

Dünyanın Gazze’deki soykırımı kanıksadığı bir zamanda İstanbul’da 520 bin kişi, sabah namazında Galata Köprüsü’nde toplandı. 2026 yılının ilk saatlerinde dev kalabalık, “Filistin özgür olana dek susmayacağız” diye haykırdı. Siyasilerin, spor camiasının tek yürek olduğu eylemde genç, yaşlı, çocuk hep birlikte dünyaya “vicdan” çağrısı yaptı.

Nkunku'yu Tedesco bitirecek

Ara transferde forvet takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe’de, teknik direktör Tedesco, kadrosunda görmek istediği Milan’ın Fransız golcüsü için devreye girdi. İtalyan çalıştırıcı, Leipzig’ten eski öğrencisi olan Nkunku ile görüşerek gelmesi için ikna etmeye çalışıyor.

