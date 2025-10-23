Fiyatı dudak uçuklatıyor ama sürekli müşterisi var: ‘Ne yapayım satayım dedim’

Para koleksiyonculuğu ile uğraşan vatandaşlar 1800’lü yıllara kadar uzanan antika paraları biriktiriyorlar. Hem Osmanlı döneminden hem de yabancı ülkelerden olan paralar sadece koleksiyonerler tarafından değil vatandaşlar tarafından da ilgi görüyor. Bu işe hobi olarak başlamak isteyen her yaştan insan kendi bütçesine göre 5 TL’den 5 bin TL’ye kadar olan antika paralar ile koleksiyonlara ilk adımlarını atabiliyorlar.