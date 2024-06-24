Geçen yıl mercek düzenekleri bulunmuştu: Mardin'de aynı tarlada dördüncü vaka

Mardin'de iki kardeşe ait tarlada toplanan bin 500 ton saman yandı. 7 Haziran'da 50 dönüm buğdayın yandığını aynı tarlada 14 Mayıs'ta önce gece bekçisinin dövülerek, traktör ve çeşitli malzemeleri ateşe verilmiş, geçen yıl da çıkan yangında 50 dönüm alan zarar görmüş, 3'ü yanan 4 mercek düzeneği bulunmuştu.

1 / 10 Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Doyuran Mahallesi Konuk Mezrası'nda, Cavit ve Metin Ateş kardeşlere ait tarlada öğle saatlerinde 4 bin 200 dönüm buğday tarlasından toplanan bin 500 ton saman yandı.

2 / 10 Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 / 10 Ekipler, uzun uğraşlar sonucu geniş alana yayılan yangını kontrol altına alırken, tarlada bulunan 900 ton saman balyası ile 600 ton serme saman yandı.

4 / 10 Yangında bir evde de hasar oluştu.

5 / 10 Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

6 / 10 Öte yandan yanmadan önce 900 ton saman balyasının Ateş kardeşler tarafından Şeyhmus Karataş'a, 600 ton öğütülmüş samanın da Mehmet Koçhan'a satıldığı öğrenildi.

7 / 10 Zarar gören evin ise Mehmet Emin Tarhan'a ait olduğu belirtildi.

8 / 10 Aynı tarlada 7 Haziran'da gece geç saatlerde çıkan yangında 50 dönüm buğday ekili alan yanmıştı.

9 / 10 14 Mayıs'ta da gece bekçisinin dövüldüğü, traktör ve çeşitli malzemelerin ateşe verildiği aynı tarlada, geçen yıl da 50 dönüm alanın zarar gördüğü başka bir yangının ardından 3'ü yanan 4 mercek düzeneği bulunmuştu.