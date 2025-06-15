Gerçek bir başarı hikayesi: İlkokul ve ortaokula annesinin sırtında giden engelli Tuana üniversiteden mezun oldu

‘BU ANIN HAYALİNİ ÇOK KURDUM'





Yaşadığı zorluklara rağmen hiç pes etmediğini söyleyen Tuana Akar, azimli olmanın başarı getirdiğini ifade etti. Günlerdir bu anların heyecanını yaşadığını belirten Tuana, “Yüzde 90 engelliyim. Zorlukları öncelikle ailem ve azmim sayesinde aştım diyebilirim. Üniversite hayatım güzel geçti, bu yıl da bana destek olan anneme, anneanneme ve dayıma teşekkür ediyorum. Ayrıca, bu yolda bana destek olan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'ya teşekkürü bir borç bilirim. Gerçekten benim gibi engeli olanlara üniversite okumalarını tavsiye ederim. Yılmasınlar, azmetsinler ve başarsınlar. Bundan sonraki hedefim mesleğimde başarılı bir şekilde çalışma hayatımı sürdürmek. Bu anın hayalini çok kurdum, hatta bundan 10-15 gün öncesinden beri geceleri hayal ettim. Çok güzel bir atmosfer, bunu herkesin yaşamasını isterim. Benim gibi engeli olan diğer arkadaşlarımın üniversite okuyup, kendi ayakları üzerinde durup, bu heyecanı yaşamalarını tavsiye ederim” diye konuştu.