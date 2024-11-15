Güney Kore 2 Türk gazi için harekete geçti: Anahtarı bizzat Koreli komutan verdi

"Biz, Kore Cumhuriyeti olarak, 2023 yılında Türkiye'de meydana gelen deprem nedeniyle zor durumda yaşayan Kore Savaşı kahramanlarının üzücü haberlerini aldık. Bu kahramanlarımızın fedakarlıklarını ve özverilerini nasıl karşılık verebileceğimizi düşünürken, konut koşullarını iyileştirme yoluyla vefa borcumuzu ödemeye karar verdik. Bugün, nihayet Kore Cumhuriyeti'ni koruyan kahraman gazimize küçük de olsa bir karşılık sunabildiğimiz, çok anlamlı bir gün. Kadir Çolak Bey ve ailesinin mutluluk dolu günler yaşamasını içtenlikle dilerim."







