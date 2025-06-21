Güngören'de boş arazide bebek bulundu

'ÜŞÜYORDU, ÜSTÜNÜ KAPATTILAR'





Olayın meydana geldiği sokakta oturan Volkan Erşahin, "Burada bir kalabalık vardı, kalabalığa geldim. Bir bebek bırakmışlar, etrafında kadınlar vardı. Polis ekipleri ve sağlık ekipleri vardı. Bebeği aldılar götürdüler. Çocuğun sağlık durumu gayet iyi görünüyordu. Bebeğin yanında ilk olarak bir kadın vardı. Görenler altını temizliyor zannetmişler, hiç kimse bir şey dememiş bırakıp gitmiş. Kadınlar süt verdiler, doyurdular karnını. Üşüyordu, üstünü kapattılar" dedi.