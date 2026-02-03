Yeni Şafak
Hakkari'de facianın eşiğinden dönüldü: Dağdan kopan kaya parçası evin duvarını delip yatak odasına girdi

12:273/02/2026, Salı
DHA
Hakkari’de dağdan kopan büyük bir kaya parçası, bir evin duvarını delerek yatak odasına girdi. Bu sırada evin salonunda oturanlar ise büyük korku ve panik yaşayarak kendilerini dışarı attı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Dağdan kopan kaya barçaları, yuvarlanıp Yusuf Dayan’a ait eve çarptı. Evin arka duvarında büyük hasar oluşurken, kaya parçalarından biri yatak odasının duvarını deldi. Bu sırada evin salonunda oturanlar ise büyük korku ve panik yaşayarak kendilerini dışarı attı.

İhbar üzerine adrese AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yeni kaya düşme riskine karşı evi tahliye edip, çevresine güvenlik şeridi çekti. AFAD ve itfaiye ekipleri evde hasar tespit çalışması yaptı.


Olayda evde ciddi hasar oluştu.

"GEREKLİ YARDIMLARIN SAĞLANACAĞINI SÖYLEDİLER"


Evde yaşayan Yusuf Dayan’ın kardeşi İsmail Dayan, “Dün akşam evde otururken büyük bir gürültü duyduk. Odaya gittiğimizde büyük bir kaya parçasının eve düştüğünü ve duvarın yıkıldığını gördük. Olayın ardından AFAD ekipleri gelerek inceleme yaptı ve gerekli yardımların sağlanacağını söylediler” dedi.  

