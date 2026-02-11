Ulaşımın yalnızca yürüyerek sağlanabildiği göl, zorlu kış şartlarına rağmen doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının rotasında yer almaya devam ediyor. Araçların belirli bir noktaya kadar ulaşabildiği bölgede ziyaretçiler, kalan mesafeyi yürüyerek aşarak bu eşsiz manzaraya tanıklık ediyor. Doğaseverlerden Kemal Arduç, yazın olduğu kadar kışın da doğanın tadını çıkarmaya çalıştıklarını belirterek, “Ardos Gölü doğal bir göl. Akarı yok. Kışın buzla kaplanıyor, baharda ise bambaşka bir güzelliğe bürünüyor. Yollar kapalı olduğu için yürüyerek geldik ama buna kesinlikle değdi” dedi.