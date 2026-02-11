Aracın durduğu yerde başlıyor! Yolu biten yürüyerek devam ediyor. Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Beşikli köyünde yer alan Ardos Gölü, kış mevsiminde tamamen buzla kaplanarak kartpostallık görüntüler oluşturdu. Deniz seviyesinden 1.660 metre yükseklikte bulunan göl, drone ile havadan görüntülenirken ortaya çıkan manzara doğaseverleri kendine hayran bıraktı.
Erzincan Kemah’taki Ardos Gölü, kış mevsiminde tamamen buzla kaplandı.
Drone ile görüntülenen bin 660 rakımlı gölün eşsiz manzarası, doğaseverleri kendine hayran bıraktı.
Etkili olan soğuk hava nedeniyle cam gibi donan göl yüzeyi ve çevresini saran bakir doğa, bölgeyi adeta bir kış tablosuna dönüştürdü. Havadan kaydedilen görüntüler, Ardos Gölü’nün doğayla iç içe, sakin ve keşfedilmeyi bekleyen konumunu gözler önüne serdi.
Ulaşımın yalnızca yürüyerek sağlanabildiği göl, zorlu kış şartlarına rağmen doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının rotasında yer almaya devam ediyor. Araçların belirli bir noktaya kadar ulaşabildiği bölgede ziyaretçiler, kalan mesafeyi yürüyerek aşarak bu eşsiz manzaraya tanıklık ediyor. Doğaseverlerden Kemal Arduç, yazın olduğu kadar kışın da doğanın tadını çıkarmaya çalıştıklarını belirterek, “Ardos Gölü doğal bir göl. Akarı yok. Kışın buzla kaplanıyor, baharda ise bambaşka bir güzelliğe bürünüyor. Yollar kapalı olduğu için yürüyerek geldik ama buna kesinlikle değdi” dedi.
Beşikli köyü Muhtarı Süleyman Ayan ise Ardos Gölü’nün hem doğal hem de tarihi değer taşıdığına dikkat çekerek, gölün yaklaşık 25 metre derinliğe ve 850 metre çevre uzunluğuna sahip olduğunu ifade etti. Bölgede en az 500 yıllık tarihi mezarlıkların bulunduğunu belirten Ayan, Ardos Gölü’nü daha düzenli bir mesire alanına dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.
Dört mevsim farklı güzellikler sunan Ardos Gölü, özellikle kış aylarında buz tutan yüzeyiyle Erzincan’ın keşfedilmeyi bekleyen doğal hazineleri arasında öne çıkıyor.