Hatay Tanıtım Günleri İstanbul’da devam ediyor

ÖNTÜRK: ASRIN FELAKETİNDE YENİ BİR ŞEHİR YAPILDI





Öntürk, “Çok mutluyuz. Depremden bugüne kadar tanıtım günlerine ara verilmişti. Asrın felaketinde yeni bir şehir yapıldı. Bu yapılan şehirde neler yaptık, şehri nereden nereye getirdik, ulaşımıyla, tarihi alanların yeniden inşasıyla vatandaşlarımızla buluşturmak istedik. Onun için bu yılki İstanbul’daki tanıtım günlerimizin ayrı bir ehemmiyeti var, önemi var. Lezzetlerimiz unutulmuş olabilir. Çünkü Hatay biliyorsunuz en büyük afeti yaşayan şehrimizdi. Şehrimizin yüzde 40’ı yıkılmıştı, Antakya gibi kadim bir şehrin yüzde 85’i yıkılmıştı. Çok şehitlerimiz oldu, yaralı olan vatandaşlarımız oldu. Ama sonuç itibariyle güçlü liderimiz Cumhurbaşkanımız, dünyanın en büyük şantiyesini Hatay’a kurdurdu. Şu an son noktalarına geldik. Bu kadim şehir tarihiyle, kültürüyle yeniden ayağa kalktı. Deprem sonrası şehir dışına giden vatandaşlarımızın geri şehre dönmesi için bu gayretleri gösteriyoruz. İki buçuk yıldır tatlarımızdan uzak kalan vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin burayı ziyaretiyle bunları yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. Onun için bu tanıtım günü çok önemli, bu yılki çok önemli” dedi.