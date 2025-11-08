Hatay'da Gölbaşı Gölü'nü kaplayan istilacı çiçekler 30 kadının hayatını değiştirdi: İlham veren dönüşüm hikayesi

Nurcan Açık da arkadaşlarıyla güzel bir ortamda çalışarak su sümbüllerini farklı ürünlere dönüştürdüklerini belirtti.





Proje sayesinde aile bütçesine de katkı sağladığını ifade eden Açık, "Biz kadınlara ekonomik anlamda gerçekten çok yardımcı oldu. Proje sayesinde hepimize ekmek kapısı açıldı. Bundan önce ev hanımıydım, evde oturup çocuklarıma bakıyordum ancak bu işle bir gelirim oldu. Aileme ve eşime destek oluyorum." diye konuştu.