Hatay’da sağanak sonrası enteresan görüntüler: Sel doğayı vurdu, vatandaş fırsata çevirdi

00:2323/05/2026, Cumartesi
DHA
Hatay'da etkili olan sağanak yağışların ardından taşan derelerin taşıdığı çamur ve odunlar, Asi Nehri'nin Akdeniz’e döküldüğü noktada denizin rengini kahverengiye bürüdü. Sahile vuran tonlarca odun parçasını gören vatandaşlar ise kışlık yakacak ihtiyaçlarını karşılamak için bölgeye akın etti.

Kentte son günlerde etkili olan kuvvetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle debisi yükselen ve taşan dereler, dağlık alanlardan söktüğü ağaç, odun ve çamur kütlelerini önüne katarak Asi Nehri’ne taşıdı. 

Nehir vasıtasıyla Akdeniz’e ulaşan atıklar, denizin rengini değiştirdi. Maviliğiyle bilinen kıyı şeridi, çamurlu su nedeniyle tamamen kahverengiye büründü. Sel sularının getirdiği tonlarca odun parçasını fırsat bilen çevre sakinleri, çuvallarla sahillere akın etti.

Vatandaşlar, dalgaların kıyıya bıraktığı büyük ağaç dalları ve odunları baltalarla parçalayarak kışlık yakacak yapmak üzere araçlarına yükledi.

Çamurlu suyun denizle buluştuğu nehir ağzındaki keskin renk değişimi ve vatandaşların sahildeki odun toplama mesaisi dron ile havadan görüntülendi. 

