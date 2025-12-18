Yeni Şafak
Hatay'da tırla çarpışması sonucu ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralandı

20:0318/12/2025, Perşembe
AA
Hatay'da tırla çarpışması sonucu ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralandı.

T.K. idaresindeki 31 APM 988 plakalı otomobil, Antakya-İskenderun kara yolunun Alsancak mevkisinde, sürücüsü öğrenilemeyen 80 ACR 211 plakalı tırla çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan otomobil sürücüsü T.K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tır sürücüsü gözaltına alındı.



Öte yandan kazada parçalanarak ikiyi ayrılan otomobilin motor bölümünün 200 metre ileriye savrulduğu görüldü.



#Hatay
#Tır
#Trafik kazası
