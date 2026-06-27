Havaların ısınmasıyla Büyükada’da hafta sonu yoğunluğu: 'İğne atsan yere düşmez'

‘BEYLİKDÜZÜ'NDEN ADALAR İÇİN BURAYA GELDİK’





Hasret Öztürk, “Eşimin de bahsettiği gibi biz ilk defa adalara geliyoruz. Ben, çok İstanbul aşığı biri olarak zaten çok gelmek istiyordum. Eşim de daha önce gelmemiş, biz beraber geldik. Ben çok keyif alıyorum. Şu an adalarda tatil köyü, karnaval edası var. Çok da kalabalık, insanlar çok sıcak, çok samimiler. Biz bir daha geleceğiz bence, biz şu an çok keyif alıyoruz. Biz Beylikdüzü'nden Adalar için buraya geldik” diye konuştu.