Heyelanda sürüklenen 2 katlı evde şaşırtan görüntü: Çatlak dahi yok

‘Her çivisini birinci sınıf yaptık'





Yapıda çatlama dahi olmadığını söyleyen Hikmet Kapucu, “Akşam 8-9 arasında yukarıda 400 metreye yakın mesafede bir çatlama oldu. Bizde tam anlayamadık. Ama buralarda bir esneme var. Biz de ne olduğunu tam anlayamadık. Emeklerimize acıdık. Ama mal mülk geçici yeter ki canımız sağ olsun. Helal para ile yapıp iyi usta bulmuşum. Evde bir çatlak dahi yok. Bu kolay kolay herkesin başına gelen bir şey değil. Ama biz her çivisini birinci sınıf yaptık. Yaşlandığımızda rahat edelim, dedik ama olmadı sağlık olsun. Evi yıkacağız” ifadelerini kullandı.