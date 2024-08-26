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Hızla yükseliyor: Asrın felaketinde dev kayaların yuvarlandığı köye deprem konutları

09:59 - 26/08/2024 Pazartesi
IHA

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde dağlardan kopan dev kayaların tahrip ettiği köyde yapımı devam eden deprem konutları hızla yükseliyor. Depremzedelerin köy tipi evleri 3+1 olarak, 139 metrekare ve 2 katlı, depreme dayanıklı olarak yapılıyor.

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Avcılar Mahallesi'ne 6 Şubat depremlerinde dev kayalar yuvarlanmıştı.


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Bin 500 rakımlı dağdan kopan dev kaya kütlelerinin hem mahalleyi, hem de ulaşımı olumsuz etkilemesinden dolayı Afet Acil Durum Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı, bölgeyi yerinde inceleyerek afetzedeleri tahliye etmişti. 

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Avcılar Mahallesi'nin 3 kilometre batısında ormanlık alan, afet gereği yerleşim yerine açıldı ve konteynerler yerleştirildi.


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Yaklaşık 90 haneden oluşan mahalle sakinleri konteynerlere yerleştirildi. Ardından hak sahipliği çalışmaları başlatılarak, mahalleye 82 köy tipi konut yapımına karar verildi.


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İlk etapta 34 köy tipi evin ihalesi yapılarak, inşaat çalışmalarına başlandı. 5 aylık süreçte evlerin kaba inşaatı tamamlanarak, ince işçiliğe geçildi. 

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34 konutun ardından, kalan 48 konut ihale edilerek çalışmalar tamamlanacak.


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Depremzedelerin köy tipi evleri 3+1 olarak, 139 metrekare ve 2 katlı, depreme dayanıklı olarak yapılıyor.


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Mahalle muhtarı Abdurrahman Kayaalp, “Toplam 84 konutumuzdan 43'ü bitme aşamasında. Kalan konutlarımızın ise yakında çalışmalara başlayacak. Yapılan evlerimizden çok memnunuz son kalitede yapılıyor sağlamlık ve görüntü açısından” dedi.

#Asrın felaketi
#Kahramanmaraş
#deprem konutları
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