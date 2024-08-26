Hızla yükseliyor: Asrın felaketinde dev kayaların yuvarlandığı köye deprem konutları

Bin 500 rakımlı dağdan kopan dev kaya kütlelerinin hem mahalleyi, hem de ulaşımı olumsuz etkilemesinden dolayı Afet Acil Durum Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı, bölgeyi yerinde inceleyerek afetzedeleri tahliye etmişti.