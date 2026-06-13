Hurda olarak aldıkları otobüsü 5 milyon liraya yürüyen eve dönüştürdüler

"Yolda durup ’ağabey yemekte ne var?’ diye soran çok oluyor"





Çocukluk hayalini gerçekleştirerek babasından kalan otobüs özlemini bu projeyle dindiren Serkan Bozdağ, "Biz şöyle, bu benim zaten otobüs çocukluk hayalimdi. Babam eski otobüsçülerden olduğu için çocukluğumuz hep bu arabalarda geçtiği için bir özlem vardı. 2022 yılında böyle bir projeye başlayalım dedik pandemiden sonra, ’yapabilir miyiz’ diye. Bu arabayı hurda olarak aldık, sonra toplayaraktan 3,5 yıl içerisinde bu hale getirdik. Yani son 1 yıldır da aktif olarak kullanıyoruz. Valla eşim çok pek istemiyordu ama daha sonradan işin içine girdikten sonra o da benden daha çok adapte oldu. Şu an o benden daha istekli ve kullanımını seviyor yani. Biz aslında eşimin tanıttığı bir mutfak robotu var, genellikle onun tanıtımları için kullanıyoruz. Ayrıca fuarlara falan katılıyoruz. Yani yolda durup da ’Ağabey yemekte ne var?’ diye soran çok oluyor. Hani biz genellikle mutfağımızı yanımızda taşıdığımız için yolda hiç durmadan giderken yemeğimizi yapıp devam ediyoruz. Ama mesela özel yemek isteyenler ya da organizasyonlar olursa da onlara da eşlik ediyoruz. Özel organizasyonlar için falan talep olursa onlara destek veriyoruz" dedi.