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IBAN üzerinden gelen para ile hayatı kabusa döndü: Askerlik hayali cezaevi gerçeği oldu

IBAN üzerinden gelen para ile hayatı kabusa döndü: Askerlik hayali cezaevi gerçeği oldu

19:5012/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Bursa’da araç kiralama ve oto yıkama işiyle geçimini sağlayan Oktay Yanık, müşterilerinden IBAN yoluyla ödeme alırken hayatının en büyük şokuyla karşılaştı. Yanık’ın hesabını dolandırıcılar, kara para aklama amacıyla kullanınca genç esnaf hakkında art arda davalar açıldı. Mahkemeye ulaşan suç dosyalarıyla gerçeği öğrenen Yanık, Eylül ayında gitmesi gereken askerlik görevine cezaevine girme riski nedeniyle veda etmek zorunda kaldı.

Bursa'da araç kiralama ve oto yıkama işi yapan Oktay Yanık, müşterilerinden ödemelerini IBAN üzerinden aldı. Nitelikli dolandırıcılık yaparak kazanç elde eden şahıslar, paralarını aklamak için Yanık'ı kullandı.


Araç kiralama ve oto yıkama gibi çeşitli hizmetler alarak dolandırıcılıktan kazandıkları parayı Yanık'ın banka hesabına atan şahıslar, kayıplara karıştı. Yanık ise evine gelen mahkeme kağıdıyla hayatının şokunu yaşadı. Kendi adına birçok dava açıldığını öğrenen Yanık, devam eden mahkemeleri nedeniyle eylül ayında gitmesi gereken vatani görevi yerine cezaevine girebileceğini söyledi.

'Sürekli cezaevine girip çıkıyorum'

Müşterilerinin aslında dolandırıcı olduğunu evine gelen mahkeme kağıdıyla anladığını söyleyen Yanık, "Bir araç kiralama ve yıkama firmasında çalıştığımız dönemde IBAN üzerinden ödeme alıyorduk. Bizim hesabımıza para gönderen şahıslar aslında dolandırıcıymış. Bu konudan dolayı bana ceza dosyaları geliyor. Bu nedenden dolayı da askerliğimizi yapamıyoruz.

Dolandırıcılar dükkanımıza gelip araç yıkama ve kiralama hizmeti alarak birkaç sefer banka hesabımıza para gönderdiler. Bize gönderdikleri paralar ise başka kişilerden nitelikli dolandırıcılık yaparak elde ettiği gelirler. Adımıza dava açılınca bunu fark ettik. Savcılığa ifademizi verdik. Dava sürecinden dolayı gitmem gereken vatan görevime gidemiyorum. Sadece bir tane değil birçok yerden sürekli ceza dosyası geliyor. Sürekli cezaevine girip çıkıyorum" şeklinde konuştu.

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