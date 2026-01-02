Iğdır'da 30 milyon yıllık keşif: Dünyanın gelmiş geçmiş en büyüklerinden biri

10 METRE UZUNLUĞUNDA





Bulunan fosilin ait olduğu canlı, bugünün fillerinden çok daha büyük boyutlara sahip. Yapılan incelemeler, bu dev gergedanın yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve 5 metre yüksekliğinde olduğunu gösteriyor. Türkiye'de daha önce Çankırı ve Çorum’da da izlerine rastlanan bu dev memeli, Tuzluca buluntusuyla birlikte Anadolu’nun 30 milyon yıl önceki ekosistemine dair paha biçilemez bilgiler sunuyor. Keşif, sadece paleontolojik bir başarı değil, aynı zamanda bölgenin turizm ve bilimsel değeri için de büyük bir adım.