İki aracın kullanılamaz hale geldiği kazayı burunları bile kanamadan atlattılar

22:3828/12/2025, Pazar
IHA
Malatya’da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında araçlarda büyük çaplı hasar meydana gelirken, sürücüler kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 21.15 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Battalgazi Altgeçit girişi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan sürücüleri öğrenilemeyen 44 AFT 715 plakalı Volkswagen marka otomobil ile aynı yönde ilerleyen 44 AEP 066 plakalı Fiat marka hafif ticari araç tali yoldan ana yola katılım noktasında çarpıştı. 

Kazada araçlarda büyük çaplı maddi hasar oluşurken her iki sürücü de kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Malatya
#Trafik kazası
#Sürücü
