İki ilde gizli tehlike: Prof. Dr. Osman Bektaş uyardı '2 ton dinamitin patlamasına eşdeğer'

Prof. Dr. Osman Bektaş, Trabzon ve Rize sahil şeridine yönelik çarpıcı bir analiz paylaştı. İki il arasındaki heyelanların tektonik kaynaklı olduğunu belirten Bektaş “Sığ M3–4 depremler ve zemin büyütmesi, kritik dengedeki yamaçları harekete geçirir. M3 depremi sığ derinlikte 2 ton dinamite eşdeğer patlatmaya karşılık gelir” dedi.
Karadeniz için yaptığı deprem uyarılarıyla gündeme gelen Prof. Dr. Osman Bektaş, bu kez Trabzon ile Rize arasındaki heyelan riskine dikkat çekti. Birkaç hafta önce sahil kesiminin 6,6 büyüklüğünde bir depreme hazır olması gerektiğini belirten Bektaş, bölgede zemin hareketliliğinin ve yamaç dengesizliğinin ciddi tehdit oluşturduğunu ifade etti.
Bektaş, özellikle tektonik hareketler ve zemindeki kırılgan yapının heyelanları tetikleyebileceğini vurguladı.
“2 TON DİNAMİTE EŞDEĞER”
Trabzon-Rize sahilindeki heyelanların asıl nedeninin tektonik olduğunu belirten Bektaş, “Sığ M3–4 depremler ve zemin büyütmesi, kritik dengedeki yamaçları harekete geçirir. M3 depremi sığ derinlikte 2 ton dinamite eşdeğer patlatmaya karşılık gelir” dedi.
“TEK BAŞINA SEBEP DEĞİL”
Aktif fayların bölgeyi yükselttiğini ifade eden Bektaş, sosyal medya hesabından bir harita paylaşarak şu ifadelere yer verdi:
"Trabzon-Rize sahilindeki heyelanların esas nedeni aslında tektoniktir. Aktif faylar bölgeyi yükseltir, kayaları kırar, yamaçları dikleştirir. Bu yüzden toprak, kaya zaten hassas ve kırılgandır. Şiddetli yağış heyelanı tetikler ancak tek başına sebep değildir. Şiddetli yağış heyelanı tetikler ancak tek başına sebep değildir.
Sığ M3–4 depremler ve zemin büyütmesi, kritik dengedeki yamaçları harekete geçirir. M3 depremi sığ derinlikte 2 ton dinamite eşdeğer patlatmaya karşılık gelir. Sonuç: Heyelan sahalarının hareketlenmesinde ve kaya düşmelerinde yağış ve fay etkisi birlikte çalışır"