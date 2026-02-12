İki ilde gizli tehlike: Prof. Dr. Osman Bektaş uyardı '2 ton dinamitin patlamasına eşdeğer'

"Trabzon-Rize sahilindeki heyelanların esas nedeni aslında tektoniktir. Aktif faylar bölgeyi yükseltir, kayaları kırar, yamaçları dikleştirir. Bu yüzden toprak, kaya zaten hassas ve kırılgandır. Şiddetli yağış heyelanı tetikler ancak tek başına sebep değildir. Şiddetli yağış heyelanı tetikler ancak tek başına sebep değildir.





Sığ M3–4 depremler ve zemin büyütmesi, kritik dengedeki yamaçları harekete geçirir. M3 depremi sığ derinlikte 2 ton dinamite eşdeğer patlatmaya karşılık gelir. Sonuç: Heyelan sahalarının hareketlenmesinde ve kaya düşmelerinde yağış ve fay etkisi birlikte çalışır"







