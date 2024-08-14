MEB, 2024-2025 eğitim öğretim yılına yönelik yeni genelgeyi duyurdu. Genelge kapsamında ilkokullarda sınav uygulamasına son verildi ve ücretsiz dağıtımı yapılan kaynaklar dışında öğrencilere ek kaynak aldırılmaması için sıkı tedbirler getirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesini yayımladı.
Genelgeye göre ilkokullarda sınav saati kaldırıldı.
Ücretsiz dağıtımı yapılan kaynaklar dışında kaynak aldırılmaması için tedbir alınacak.
Ölçme yaklaşımı yerine, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları benimsenecek.
Veliler bilgilendirilecek
Okul-aile iş birliği güçlendirilecek.
TRT Haber'in ulaştığı bilgilere göre; Yeni dönemde uygulanan faliyetler ile okulda yürütülen çalışmalar hakkında veliler bilgilendirilecek.
Okullarda sınıf mevcutlarında azalma olması durumunda şubeler birleştirilecek.
Kayıt parası veya başka ad altında zorunlu olarak ücret alınmayacak.
Sektör işbirlikleri ile eğitime erişim ve kalite artacak.