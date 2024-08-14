|
Gündem

MEB yeni genelgeyi yayınladı: İlkokullarda sınav saati kalktı

16:18 - 14/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:23 - 14/08/2024 Çarşamba
Diğer

MEB, 2024-2025 eğitim öğretim yılına yönelik yeni genelgeyi duyurdu. Genelge kapsamında ilkokullarda sınav uygulamasına son verildi ve ücretsiz dağıtımı yapılan kaynaklar dışında öğrencilere ek kaynak aldırılmaması için sıkı tedbirler getirildi.

1/ 9

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesini yayımladı.

2/ 9

Genelgeye göre ilkokullarda sınav saati kaldırıldı.










3/ 9

Ücretsiz dağıtımı yapılan kaynaklar dışında kaynak aldırılmaması için tedbir alınacak.








4/ 9

Ölçme yaklaşımı yerine, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları benimsenecek.

5/ 9

Veliler bilgilendirilecek

Okul-aile iş birliği güçlendirilecek.







6/ 9

TRT Haber'in ulaştığı bilgilere göre; Yeni dönemde uygulanan faliyetler ile okulda yürütülen çalışmalar hakkında veliler bilgilendirilecek.




7/ 9

Okullarda sınıf mevcutlarında azalma olması durumunda şubeler birleştirilecek.

8/ 9

Kayıt parası veya başka ad altında zorunlu olarak ücret alınmayacak.

9/ 9

 Sektör işbirlikleri ile eğitime erişim ve kalite artacak.

#MEB
#ilkokul
#Milli Eğitim Bakanlığı
#Yusuf Tekin
3 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TOKİ Muğla Fethiye konut belirleme kura sonuçları isim listesi