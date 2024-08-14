MEB, 2024-2025 eğitim öğretim yılına yönelik yeni genelgeyi duyurdu. Genelge kapsamında ilkokullarda sınav uygulamasına son verildi ve ücretsiz dağıtımı yapılan kaynaklar dışında öğrencilere ek kaynak aldırılmaması için sıkı tedbirler getirildi.

1 / 9 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesini yayımladı.

2 / 9 Genelgeye göre ilkokullarda sınav saati kaldırıldı.



















3 / 9 Ücretsiz dağıtımı yapılan kaynaklar dışında kaynak aldırılmaması için tedbir alınacak.















4 / 9 Ölçme yaklaşımı yerine, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları benimsenecek.

5 / 9 Veliler bilgilendirilecek Okul-aile iş birliği güçlendirilecek.













6 / 9 TRT Haber'in ulaştığı bilgilere göre; Yeni dönemde uygulanan faliyetler ile okulda yürütülen çalışmalar hakkında veliler bilgilendirilecek.







7 / 9 Okullarda sınıf mevcutlarında azalma olması durumunda şubeler birleştirilecek.

8 / 9 Kayıt parası veya başka ad altında zorunlu olarak ücret alınmayacak.