İsmini duyan alay ediyor: 110 yıllık mahallenin adını değiştirdiler





"Burada bir tane ördek yaşamaz"

Bu durumdan sadece kendisi değil, mahallelilerin de rahatsız olduğunu ifade eden Muhtar Medet Karakaş, “Bu köyün ismi Ördek ama burada bir tane ördek yaşamaz. Bizim köyün ismi alay konusuydu, herkes bizimle dalga geçiyordu. ‘Ördek çok mu, ava gelelim' diyorlardı.



