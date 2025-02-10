İsmini duyan alay ediyor: 110 yıllık mahallenin adını değiştirdiler

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, 110 yıllık bir mahallenin ismi değiştirildi. Mahallenin muhtarı Medet Karakaş, “Alay konusu olduğu için imza toplayarak belediyeye başvurup köyümüzün ismini değiştirmek zorunda kaldık” dedi.
‘Alay ediyorlar' diye, 110 yıllık mahallenin adını değiştirdiler.
Kahramanmaraş Afşin ilçesi kırsal Ördek Mahallesi'nin muhtarı Medet Karakaş, 5 ay önce Afşin Belediyesi'ne verdiği dilekçe ile mahallenin isminin değiştirilmesini istedi.
Ekinde, mahallelilerin de imzası bulunan dilekçeyi gündemine alan Afşin Belediye Meclisi, yaklaşık 450 kişinin yaşadığı 200 haneli 110 yıllık Ördek Mahallesi'nin adını Güzelyurt Mahallesi olarak değiştirdi.
"Burada bir tane ördek yaşamaz"
Bu durumdan sadece kendisi değil, mahallelilerin de rahatsız olduğunu ifade eden Muhtar Medet Karakaş, “Bu köyün ismi Ördek ama burada bir tane ördek yaşamaz. Bizim köyün ismi alay konusuydu, herkes bizimle dalga geçiyordu. ‘Ördek çok mu, ava gelelim' diyorlardı.
Çocuklarımız okullara gittiği zaman orada alay konusu oluyordu. Büyüklerimiz olsun, gençlerimiz olsun bir yere gittiğin zaman sürekli alay konusu oluyorduk. O yüzden köylülerimiz arasında toplandık, ‘Köyümüzün ismini değiştirelim' dedik.
Yaklaşık 200 imza toplayarak belediyemize müracaat ettik. Belediyemiz de uygun gördü. Köyümüzün hayvan ismiyle anılmasını istemedik. Yakında Ördek Mahallesi tabelasını kaldıracağız, yerine Güzelyurt Mahallesi tabelasını koyacağız” diye konuştu.