Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kahramanmaraş
İsmini duyan alay ediyor: 110 yıllık mahallenin adını değiştirdiler

İsmini duyan alay ediyor: 110 yıllık mahallenin adını değiştirdiler

Pınar Görgü
Pınar Görgü
12:2110/02/2025, Pazartesi
G: 10/02/2025, Pazartesi
DHA
Yeni Şafak
Sonraki haber

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, 110 yıllık bir mahallenin ismi değiştirildi. Mahallenin muhtarı Medet Karakaş, “Alay konusu olduğu için imza toplayarak belediyeye başvurup köyümüzün ismini değiştirmek zorunda kaldık” dedi.

‘Alay ediyorlar' diye, 110 yıllık mahallenin adını değiştirdiler.

Kahramanmaraş Afşin ilçesi kırsal Ördek Mahallesi'nin muhtarı Medet Karakaş, 5 ay önce Afşin Belediyesi'ne verdiği dilekçe ile mahallenin isminin değiştirilmesini istedi.

Ekinde, mahallelilerin de imzası bulunan dilekçeyi gündemine alan Afşin Belediye Meclisi, yaklaşık 450 kişinin yaşadığı 200 haneli 110 yıllık Ördek Mahallesi'nin adını Güzelyurt Mahallesi olarak değiştirdi.


"Burada bir tane ördek yaşamaz"

Bu durumdan sadece kendisi değil, mahallelilerin de rahatsız olduğunu ifade eden Muhtar Medet Karakaş, “Bu köyün ismi Ördek ama burada bir tane ördek yaşamaz. Bizim köyün ismi alay konusuydu, herkes bizimle dalga geçiyordu. ‘Ördek çok mu, ava gelelim' diyorlardı.


Çocuklarımız okullara gittiği zaman orada alay konusu oluyordu. Büyüklerimiz olsun, gençlerimiz olsun bir yere gittiğin zaman sürekli alay konusu oluyorduk. O yüzden köylülerimiz arasında toplandık, ‘Köyümüzün ismini değiştirelim' dedik.

Yaklaşık 200 imza toplayarak belediyemize müracaat ettik. Belediyemiz de uygun gördü. Köyümüzün hayvan ismiyle anılmasını istemedik. Yakında Ördek Mahallesi tabelasını kaldıracağız, yerine Güzelyurt Mahallesi tabelasını koyacağız” diye konuştu.

#Kahramanmaraş
#Afşin
#mahalle

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye'nin gökyüzündeki gururları! Güncelleme yapıldı: KAAN’ın kanat boyu kısaldı HÜRJET'teki değişimler daha fazla…