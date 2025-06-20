İspanya'dan Giresun'a uzanan köprü: 6 bin kilometre uzakta aynı dili konuşuyorlar

AYNI DİL İLE AYNI ŞEYLERİ PAYLAŞIYORUZ'





La Gomera Adası Islık Dili Miras Taşıyıcısı Carmen Castilla Padilla, Giresun'da gördüklerinin kendisini heyecanlandırdığını belirterek, "Bizim ülkemiz de dağlık bir bölge. O yüzden biz de kendi aramızda ıslıkla anlaşabiliyoruz. Ülkemizde ve Türkiye arasında coğrafi benzerlikler olduğu için orada iletişim kurarken ıslık dili kullanıyoruz. Aynı dil ile aynı şeyleri paylaşıyoruz. UNESCO tarafından listeye alınan 2 benzer kültür mirasımız var" dedi.