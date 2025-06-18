İsrail'den çıkış yasak

Petrol ve gaz arzında sorun yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırıların küresel petrol arzında sorun oluşturabileceğini belirtti. Bayraktar, Türkiye’nin petrol ve gaz arzında bir sorun görmediklerini dile getirdi.