İsrail'den çıkış yasak

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 18 Haziran 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Petrol ve gaz arzında sorun yok
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırıların küresel petrol arzında sorun oluşturabileceğini belirtti. Bayraktar, Türkiye’nin petrol ve gaz arzında bir sorun görmediklerini dile getirdi.
Kendi halkını canlı kalkan yaptı
İran'ın füzelerini engelleyemeyen İsrail, ülkeden kaçmak için yollar arayan vatandaşlarını esir aldı. İsrail yönetimi, havalimanlarını kapatarak çıkışları engellemeye çalışıyor. Yüz binlerce çifte vatandaşlığa sahip İsrailli ve on binlerce Batılı turist İsrail'de adeta canlı kalkan durumunda. Fırsatı bulan deniz yoluyla ülkeden kaçıyor, dışarıda olanlar dönmüyor.
Onuachu'da anlaşma yakın
Forma sırt sponsorluğu imza töreninde konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Paul Onuachu hakkında taraftarları heyecanlandıracak bir açıklamada bulundu. Doğan, “Görüşmeye devam ediyoruz ve inşallah yakın zamanda anlaşırız” dedi. Doğan, Göztepe’de dikkat çeken Romulo içinse “Beğendiğimiz bir oyuncu” ifadesini kullandı.