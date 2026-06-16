İsrail'in yeni hedefi Trump

İsrail’in hedefi Trump

İsrail'in saldırgan politikaları bu kez en büyük müttefikini hedef alıyor. Netanyahu'nun Trump'ın barış girişimlerine açık meydan okuması, Washington-Tel Aviv hattında uzun yıllardır görülmeyen gerilimi gün yüzüne çıkardı. İşgalci gücün yönetiminin Trump'a meydan okuması ve ABD yönetiminin işgalci güce "Yalnız kalırsın" çıkışı "Köprüler atılıyor" yorumuna sebep oldu. Gelişmeler, "Trump'ı hedef alan suikast girişimlerinin arkasında kim var" sorusunu tekrar gündeme getirdi.