İsrail'in yeni hedefi Trump

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 16 Haziran 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Piyasalarda barış havası
ABD-İran mutabakatı küresel piyasaları rahatlattı. Hisse senedi endeksleri coştu. Uzun süredir zayıf bir performans sergileyen ons altın fiyatı enflasyonist baskıların hafiflemesiyle yüzde 3'ü aşkın yükseldi. Savaşı sona erdirmeye ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri yeniden başlatmaya yönelik anlaşma sayesinde brent petrolün varil fiyatı yüzde 5 değer kaybederek 82 dolara kadar geriledi. Akaryakıtta gözler pompa fiyatlarında yapılacak indirimlere çevrildi.
İsrail’in hedefi Trump
İsrail'in saldırgan politikaları bu kez en büyük müttefikini hedef alıyor. Netanyahu'nun Trump'ın barış girişimlerine açık meydan okuması, Washington-Tel Aviv hattında uzun yıllardır görülmeyen gerilimi gün yüzüne çıkardı. İşgalci gücün yönetiminin Trump'a meydan okuması ve ABD yönetiminin işgalci güce "Yalnız kalırsın" çıkışı "Köprüler atılıyor" yorumuna sebep oldu. Gelişmeler, "Trump'ı hedef alan suikast girişimlerinin arkasında kim var" sorusunu tekrar gündeme getirdi.
Pes etmek yok yeni başlıyoruz
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avustralya mağlubiyetini unutturarak, takımın rotasını Paraguay maçına çevirmeye çalışıyor. İtalyan çalıştırıcının oyuncularına, “Şimdi daha fazla motive olma ve neler yapabileceğimizi gösterme zamanı” dediği öğrenildi.