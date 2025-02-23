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İstanbul beyaza büründü: Kar yağışı aralıklarla devam ediyor

İstanbul beyaza büründü: Kar yağışı aralıklarla devam ediyor

07:2523/02/2025, Sunday
G: 23/02/2025, Sunday
AA
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İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla yağan kar bazı ilçelerde şiddetini artırırken, soğuk nedeniyle buzlanmalar meydana geldi.

Meteoroloji, İstanbul'da kar yağışının gün boyunca aralıklı olarak süreceğini bildirdi.

Büyükçekmece, Küçükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ve Şişli'de kar aralıklarla etkisini sürdürdü.

Yağışın yoğun olduğu Sultangazi'de kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu.

Beyaza bürünen kentte, gece saatlerinde vatandaşlar kar altında yürüyüş yapıp, kar topu oynadı.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle özellikle yüksek kesimlerde meydana gelen buzlanmalar sürücülere zor anlar yaşattı.

Büyükçekmece Gürpınar Mahallesi'nde sürücüler rampa çıkmakta güçlük çekti.

Yüksek kesimlerdeki evlerin çatılarında küçük sarkıtlar oluştu.

#İstanbul
#kar yağışı
#Meteoroloij
#hava durumu

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