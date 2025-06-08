İstanbul- Kurban pazarlarında satıcılar toplanmaya başladı

Bayramın 3'üncü gününde kurban pazarlarında hayvan satışı ve kesim işlemi devam ediyor. Bahçelievler Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda bir yandan son kurbanlıklar satın alınıp kesilirken, bir yandan da hayvanlarının tamamını satanlar toplanmaya başladı.





Pazardaki satıcıların bazıları hayvanlarının büyük kısmını sattığını belirtirken, kurban pazarında fiyat araştırması yapan alıcılar ise son günlerde yapılan olası indirimlere umut bağladı. Binlerce hayvanın satıldığı alanda henüz hayvanlarının tamamını satamayanlar müşterilerini bekliyor.