İstanbul- Kurban pazarlarında satıcılar toplanmaya başladı

Yıldız, "Geçen seneye oranla ilk günlerde diyebilirim ki ya yüzde 5 yüzde 10 fark vardı. Bugünkü satışlar geçen seneden daha da ucuz. Geçen sene de bu hayvan 190, 200 bin liraydı. Şimdi 150 bin lira. Mesela geçen sene yem çuvalı 400 liraydı. Bugün 800 lira. Şu an Türkiye'de en ucuz et, kırmızı et. Düşüş var artış yok. Hayvan ucuz. Bu kurbana gelen insanların çoğu zarar ederek evine geri döndü. Geçen seneye göre bu sene hayvan daha ucuz" dedi.