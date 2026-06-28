Marmara'da olması beklenen ve başta İstanbul olmak üzere birçok ili etkilemesi beklenen depremle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Yıllardır kamuoyunda tartışılan ve büyük bir yıkıma neden olacağı belirtilen 7,4 büyüklüğündeki deprem senaryolarına karşı çıkan Jeoloji Profesörü Osman Bektaş Bektaş, "İstanbul'un kaderi 7,4 değil" ifadelerini kullandı.