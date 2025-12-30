İstanbul’a ramak kaldı! Bir günde kara kışa teslim oldu: Sizce burası Türkiye’nin neresi?

İstanbul’a giden güzergahta etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi, yolu kısa sürede beyaza bürüdü. Bolu ve Karabük çevresinde ortaya çıkan manzaralar şaşkınlık yaratırken, “İstanbul’a kar ne zaman yağacak?” ve “Okullar tatil mi?” soruları gündemin ilk sırasına yerleşti.

1 /12 Bolu ve Karabük sınırına yakın kesimlerde etkisini artıran kar yağışı, zaman zaman fırtına ve tipiyle birlikte ulaşımı olumsuz etkiledi.





2 /12 Rüzgârın şiddetiyle savrulan kar taneleri görüş mesafesini düşürürken, yol kenarlarında yoğun kar birikintileri oluştu.

3 /12 Özellikle İstanbul istikametine ilerleyen sürücüler, tipi nedeniyle kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı.





4 /12 Karla kaplanan yol ve çevredeki ormanlık alanlar, tüm zorluklara rağmen kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.



5 /12 Bölgede etkili olan kar yağışı kısa sürede doğayı tamamen beyaza bürürken, ortaya çıkan manzaralar vatandaşlar tarafından cep telefonları ve dronla görüntülendi.

6 /12 Paylaşılan kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü.



7 /12 Okullar tatil mi?

Kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

8 /12 Yetkililer, hava koşullarının seyrine göre kararların valilikler tarafından duyurulacağını belirterek vatandaşların resmi kanalları takip etmesi gerektiğini vurguladı.

9 /12 İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji değerlendirmelerine göre, etkisini sürdüren soğuk hava dalgası Marmara Bölgesi’ne doğru ilerliyor.

10 /12 İstanbul’da hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali güçlendi.



11 /12 Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde İstanbul genelinde karla karışık yağmurun yerini yer yer kara bırakabileceğini, gece ve sabah saatlerinde ise buzlanma ve don riskinin artabileceğini belirtti.