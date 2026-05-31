İstanbul'da 1453 dronla fetih şöleni

İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında Yenikapı Etkinlik Alanı’nda 1453 dronla ışık gösterisi düzenlendi. Gökyüzünde fetih temalı figürlerin oluşturulduğu gösteride Fatih Sultan Mehmet, Türk bayrağı ve çeşitli görseller izleyenlere görsel şölen sundu.
İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Yenikapı Sahili’nde 1453 dron ile gösteri düzenlendi.
Bu kapsamda, İstanbul Valiliği tarafından Yenikapı Sahili’nde, 1453 dron ile gösteri düzenlendi.
Dron ile yapılan gösterilerde Türk bayrağı gibi çeşitli görseller yer alırken, Hz. Muhammed’in (Sallallahu aleyhi ve sellem) "İstanbul mutlaka fethedilecektir, onu fetheden komutan ne güzel komutandır, onu fetheden ordu ne güzel ordudur" Hadis-i Şerif’i de dron ile yansıtıldı.
İstanbul'un birçok noktasından görünen dronlar, İstanbul'un fethinin gökyüzünde oluşturdukları görsel şölen ile anlattı.
Dron ve ışık koreografisi arasında Fatih Sultan Mehmet'in dehası ve fetihle ilgili önemli fotoğraf yer aldı.
Gösteri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk Bayrağı ile son buldu.