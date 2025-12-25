Yeni Şafak
İstanbul'da 21 ilçede elektrik kesintisi: Akşama kadar sürecek... O ilçelerde yaşayanlar dikkat

İstanbul'da 21 ilçede elektrik kesintisi: Akşama kadar sürecek... O ilçelerde yaşayanlar dikkat

10:5125/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren son dakika duyurusu BEDAŞ'tan geldi. 25 Aralık Perşembe günü, kent genelinde yürütülecek kapsamlı bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle dev bir elektrik kesintisi yaşanacak. Avrupa Yakası'nda tam 21 ilçeyi kapsayan planlı kesintilerde, bazı bölgelerin akşam saatlerine kadar elektriksiz kalacağı bildirildi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına kesinti yaşanacak noktalar ve saat aralıkları tek tek açıklandı. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi mahalleler bu kesintiden etkilenecek? İşte ilçe ilçe, mahalle mahalle 25 Aralık İstanbul elektrik kesintisi listesi ve detaylar...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında 25 Aralık Perşembe günü İstanbul'un birçok noktasında planlı elektrik kesintisine gidileceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; Arnavutköy, Beşiktaş, Fatih, Şişli ve Esenyurt başta olmak üzere toplam 21 ilçede elektrik akışı geçici olarak durdurulacak. Kesintilerin süresi bölgelere göre değişiklik gösterirken, çalışmaların tamamlanmasının ardından enerjinin peyderpey verileceği belirtildi.


İşte mahalle mahalle tam liste;

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA


Elektrik kesintileriyle ilgili güncel gelişmeleri BEDAŞ'ın resmi sitesi üzerinden kendi ikamet ettiğiniz ilçe ve mahalleyi seçerek de sorgulayabilirsiniz.

