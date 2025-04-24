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İstanbul'da 6,2'lik korku

İstanbul'da 6,2'lik korku

04:0024/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 24 Nisan 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 24 Nisan 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

JAPONLAR ORTAKLIK İÇİN İSTEKLİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Japonların Türkiye ile üçüncü ülkelerde gerçekleştirilecek projeler için ortaklığa istekli olduklarını belirtti. Japonya’nın Osaka kentindeki EXPO 2025’te konuşan Bolat, “Şu anda dünya müteahhitlik sektörünün gözde ülkeleri olan Suudi Arabistan, Irak, Ukrayna ve tabii Suriye'nin yeniden imarında böyle yeni başarılı iş birlikleri olabilir” açıklamasında bulundu.

İSTANBUL'DA 6,2'LİK KORKU

Deprem kendini bu kez İstanbul’da hatırlattı. Mega kent saat 12.49'da merkez üssü Silivri olan 6,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Deprem 13 saniye sürdü. Büyük panikle ev ve iş yerlerinden çıkan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Park ve açık alanlar dolup taştı, yollarda yoğun araç trafiği yaşandı. 10 saat içinde 184 sarsıntı kaydedildi. Şiddetli deprem 12 ilde hissedilirken, okullar bugün ve yarın tatil edildi.

SON FİNALİST BELLİ OLUYOR

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finalin ikinci mücadelesinde Trabzonspor ile Göztepe bugün Papara Park’ta karşı karşıya geliyor. Saat 20.30’daki maçı kazanan takım, 14 Mayıs’taki finalde Galatasaray’ın rakibi olacak.

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