İstanbul'da 6,2'lik korku

İSTANBUL'DA 6,2'LİK KORKU

Deprem kendini bu kez İstanbul’da hatırlattı. Mega kent saat 12.49'da merkez üssü Silivri olan 6,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Deprem 13 saniye sürdü. Büyük panikle ev ve iş yerlerinden çıkan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Park ve açık alanlar dolup taştı, yollarda yoğun araç trafiği yaşandı. 10 saat içinde 184 sarsıntı kaydedildi. Şiddetli deprem 12 ilde hissedilirken, okullar bugün ve yarın tatil edildi.