İstanbul'da iki binada çatlaklar oluştu: Belediye ekipleri binaların mühürlenmesine karar verdi

18:3220/11/2025, Perşembe
DHA
Beykoz'da 3'er katlı iki bina, duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye edildi. Belediye ekipleri binanın mühürlenmesine karar verdi.

Olay, 18 Kasım günü Çubuklu Mahallesi Torun Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki 3'er katlı iki binanın zemininde ve duvarlarında çatlaklar oluştuğunu fark eden bina sakinleri durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve belediye ekipleri geldi. Ekiplerin incelemelerinde binanın mühürlenmesine karar verildi. 

Binada yaşayan vatandaşlar ise eşyalarını toplayarak tahliye edildi. Tahliye edilen 3 ailenin yakınlarının yanına gittiği öğrenildi. 

 Binalarla ilgili detaylı teknik incelemenin belediye ekipleri tarafından yapılacağı belirtildi. 

