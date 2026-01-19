İstanbul'da kar yağışı sürecek mi? Valilikten kritik uyarı: Uzman isim tarih verdi

İstanbul’da beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından İstanbul Valiliği olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyarırken, megakentte kar yağışının devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Uzman isim İstanbul için tarih verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Valiliğin uyarılarının ardından İstanbul bugün kara büründü. Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı işe gitmek isteyen vatandaşları zorladı, trafikte yoğunluğa neden oldu. İstanbul’da kar yağışının devam edip etmeyeceği merak edilirken, uyarılar peş peşe geldi.
Buzlanma ve don olaylarına dikkat
İstanbul Valiliği, kentte yağmur ve karla karışık yağmurun devam edeceğini belirterek, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre İstanbul'da bugün aralıklı karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışı beklendiği bildirildi.
İstanbul Valiliği saat vererek uyardı
Yarına ilişkin meteorolojik tahmine de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"20 Ocak Salı günü havanın, parçalı çok bulutlu, sabah ilk saatlerde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. En düşük sıcaklığın 3 derece, en yüksek sıcaklığın 7 derece olması bekleniyor. Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın, kuzey yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. İl genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
Uzman isim İstanbul için tarih verdi
Dün gece başlayan ve sabah erken saatlerde etkisini arttıran, kar yağışının öğlen saatleri itibariyle zayıfladığına dikkat çeken Adil Tek, İstanbul'da ayın sonuna kadar yeniden kar beklentisinin bulunmadığını söyledi. Mevsimsel tahminlerin şubat ayında da kar olasılığının düşük olduğunu gösterdiğini ifade eden Tek, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkabileceğini kaydetti.
Dokuz ilde 'sarı' kodlu alarm
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yoğun kar yağışı beklenen, Bitlis, Hakkari, Kastamonu, Siirt, Sinop, Van, Batman, Şırnak ve Bartın için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.