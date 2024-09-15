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İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

14:19 - 15/09/2024 Pazar
AA

İstanbul'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağış, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini artırdı.

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Yağışın etkisiyle trafikte sürücüler yavaş ilerlerken, yağmurdan korunmak isteyen bazı yayalar iş yerleri önündeki tentelerin altına sığındı.

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Toplu taşıma araçlarını kullanan birçok vatandaş duraklardan çıkamadı.

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Avrupa Yakası'nda Beyoğlu, Beşiktaş, Bayrampaşa, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta etkili olan sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

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Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye ve Kadıköy'de sağanak etkili oluyor.

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#İstanbul
#Sağanak
#Meteoroloji
#Hava durumu
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