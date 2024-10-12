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İstanbul'da sağanak: Valilik uyarıda bulunmuştu, trafikte yoğunluk oluştu

İstanbul'da sağanak: Valilik uyarıda bulunmuştu, trafikte yoğunluk oluştu

21:2512/10/2024, Cumartesi
G: 12/10/2024, Cumartesi
DHA
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İstanbul'da meteorolojinin uyarılarının ardından akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Taksim Meydanı'nda yağmura yakalananlar otobüs durağına sığındı. Turistler ise yağmurun altında fotoğraf çektirdi.

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

Taksim Meydanı'nda yağmurda ıslanmak istemeyenler otobüs duraklarına sığındı. Bazı vatandaşlar ve turistler ise yağmurun altına fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Bazı bölgelerde ise trafikte yoğunluk yaşandı. Anadolu Yakası D-100 kara yolu Kadıköy-Kartal arasındaki trafik, yağışın etkisiyle her iki yönde yoğun seyrediyor.

Şile Otoyolu'nun Ümraniye kesiminde, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Üsküdar arasında trafik yoğunluğu görülüyor.


Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu Uzunçayır'dan başlıyor, diğer yönde ise köprü çıkışında başlayıp Altunizade'ye kadar devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Ümraniye arasında her iki yönde trafik ağır ilerlerken, bazı ana arterler ile sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu gözleniyor.


İstanbul'un turistik bölgelerinden Taksim'de aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalananlar duraklara ve dükkanların tentelerinin altına sığındı.

Bazı vatandaşların yağmurdan korunmak için koştuğu görülürken, dışarı hazırlıklı çıkanlar da yağmurun etkisinden şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı.

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARIDA BULUNMUŞTU


Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji'ye göre, İstanbul'da bu akşam saat 21.00'e kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ani kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanılmıştı.

Paylaşımda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün hava durumu tahmin ve uyarı tablosuna da yer verilmişti.



#Sağanak
#İstanbul
#Yağmur

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