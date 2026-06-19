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İstanbul'da site sakinleri fark etti: Yeni boşanan çift bahçede ölü bulundu

İstanbul'da site sakinleri fark etti: Yeni boşanan çift bahçede ölü bulundu

18:2419/06/2026, Cuma
DHA
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Çekmeköy'de, boşandıkları öğrenilen çiftin cesedi bir sitenin bahçesinde bulundu.

Taşdelen Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde bir kadın ve erkeğin hareketiz yattığını görenler polise haber verdi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadın ve erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından kimlikleri tespit edilen S.Ö. (36) ile Ş.A'nın (31) cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

 Yapılan çalışmalarda, boşandıkları belirlenen S.Ö. ile Ş.A. arasında olay öncesinde binada tartışma yaşandığı tespit edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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