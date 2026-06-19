İstanbul'da site sakinleri fark etti: Yeni boşanan çift bahçede ölü bulundu

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadın ve erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından kimlikleri tespit edilen S.Ö. (36) ile Ş.A'nın (31) cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.