İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 1 milyon 252 bin hap ele geçirildi

1 milyon 252 bin adet uyuşturucu hap





Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 517 kilo 800 gram katkı maddesi, 1 milyon 800 bin adet doluma hazır boş kapsül ve ilaç kutusu, hap üretiminde kullanılan 5 makina ve 1 milyon 252 bin adet uyuşturucu etken maddeli sentetik hap ele geçirildi.