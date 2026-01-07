Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 1 milyon 252 bin hap ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 1 milyon 252 bin hap ele geçirildi

11:287/01/2026, Çarşamba
G: 7/01/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber

İstanbul'da polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Zeytinburnu ve Güngören'deki operasyonlarda 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 milyon 252 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanların tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.


Yapılan çalışmalarda Zeytinburnu ve Güngören’de bulunan 2 adrese ve 2 araca operasyon düzenlendi.


Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız operasyon düzenlenen adreslerde incelemelerde bulundu


1 milyon 252 bin adet uyuşturucu hap


Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 517 kilo 800 gram katkı maddesi, 1 milyon 800 bin adet doluma hazır boş kapsül ve ilaç kutusu, hap üretiminde kullanılan 5 makina ve 1 milyon 252 bin adet uyuşturucu etken maddeli sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

#İstanbul
#narkotik
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ kurasında adı çıkmayanlara başvuru ücreti ne zaman iade edilecek? TOKİ başvuru ücret iade tarih belli oldu mu?