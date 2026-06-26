İstanbul'da vatandaşlar alanlara kurulan ekranların karşısında A Milli Futbol Takımı'nı izledi

İlk iki maça göre katılımın az olduğu görülürken alanda vatandaşlar atılan goller karşısında büyük coşku yaşadı. Tarihi ortamda milli heyecanı yaşayanların arasında gençlerin ve çocukların yoğunlukta olduğu görüldü.





Üsküdar Belediyesinin sahilde hazırladığı platformda da vatandaşlar milli takımı destekledi. Vatandaşlara çeşitli ikramların yapıldığı meydana gelenlere Türk bayrağı dağıtıldı.























