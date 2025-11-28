İstanbul'daki kariyerini geride bıraktı, memleketinde başladığı iş hayatını değiştirdi: Atölyesini büyütüp istihdam sağlayacak

Seramik ve porselen takı üretmenin kendisini rahatlattığını dile getiren İşbilir, "Çamurla uğraşmak, oynamak ve şekil vermek bana terapi gibi geliyor. Sonra sırlaması ve pişirmesi de çok hoşuma gidiyor. Keyifle ve severek yapıyorum. Hobi olarak başladığımda pek çok arkadaşıma takılar, objeler ve duvar dekoru hediye ettim. Zamanla bunların satışına başladım. Satışları ise sosyal medya ve alışveriş merkezlerinde stantlar açarak yapıyorum." ifadesini kullandı.



