‘İstanbul’u Yüzüyorum, Maviyle Buluşuyorum’ yarışları Şaşkınbakkal sahilinde gerçekleşti

3 bin metre genel klasmanında ilk 8'e giren yüzücüler, para ödülü dağılımına göre sırasıyla 18 bin, 15 bin, 12 bin, 10 bin, 8 bin, 7 bin, 6 bin ve 5 bin TL kazandı. Günün ikinci yarışı bin 500 metre kategorisinde yapıldı. Sporcuların parkuru tek turda tamamlayarak finişe ulaştığı yarış, büyük çekişmeye sahne oldu. Bin 500 metre kategorisinde her iki yaş grubunda da (Genel Klasman ve Gençler (16-24)) dereceye giren sporcular, birincilikten sekizinciliğe kadar sırasıyla 15 bin, 12 bin, 10 bin, 8 bin, 7 bin, 6 bin, 5 bin ve 4 bin lira para ödülünün sahibi oldu.







