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‘İstanbul’u Yüzüyorum, Maviyle Buluşuyorum’ yarışları Şaşkınbakkal sahilinde gerçekleşti

‘İstanbul’u Yüzüyorum, Maviyle Buluşuyorum’ yarışları Şaşkınbakkal sahilinde gerçekleşti

22:5428/06/2026, Pazar
DHA
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SPOR İstanbul tarafından "İstanbul'u Yüzüyorum, Maviyle Buluşuyorum" sloganıyla düzenlenen yüzme yarışları, Şaşkınbakkal parkurunda gerçekleştirildi.

Sporcular, Şaşkınbakkal yakınındaki paten pisti önünden serin sulara atlayarak İstanbul'un eşsiz mavisinde kıyasıya mücadele etti. FINA Açık Su Kuralları'nın uygulandığı etkinlikte, bin 500 ve 3 bin metrelik iki ayrı kategoride 16 yaş ve üstü bini aşkın yüzücü, hakemlerin gözetiminde podyum için ter döktü.



HEYECAN 3 BİN METREYLE BAŞLADI


Günün ilk yarışı olan 3 bin metre kategorisinde yüzücüler, bin 500 metrelik parkuru iki tur boyunca dönerek sınırlarını zorladı.

3 bin metre genel klasmanında ilk 8'e giren yüzücüler, para ödülü dağılımına göre sırasıyla 18 bin, 15 bin, 12 bin, 10 bin, 8 bin, 7 bin, 6 bin ve 5 bin TL kazandı. Günün ikinci yarışı bin 500 metre kategorisinde yapıldı. Sporcuların parkuru tek turda tamamlayarak finişe ulaştığı yarış, büyük çekişmeye sahne oldu. Bin 500 metre kategorisinde her iki yaş grubunda da (Genel Klasman ve Gençler (16-24)) dereceye giren sporcular, birincilikten sekizinciliğe kadar sırasıyla 15 bin, 12 bin, 10 bin, 8 bin, 7 bin, 6 bin, 5 bin ve 4 bin lira para ödülünün sahibi oldu.



15 FARKLI YAŞ GRUBUNDA KUPA HEYECANI YAŞANDI


Toplam 444 bin lira para ödülünün dağıtıldığı İstanbul'u Yüzüyorum'da, genel klasmanların yanı sıra belirlenen 15 farklı yaş kategorisinde de ilk üçe giren sporculara kupa verildi. Bunun yanında yarışmaya katılan tüm yüzücüler hatıra madalyası aldı.

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