Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yapacak

İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yapacak

15:3626/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yaşayan milyonlarca vatandaş haftanın ilk gününe planlı kesinti haberleriyle uyandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 27 Şubat 2026 Cuma günü 24 ilçede kesinti programı uygulanacağını duyurdu. İşte 27 Şubat BEDAŞ elektrik kesintisi programı.

#İstanbul
#Avcılar
#Kağıthane
#Sarıyer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var? 26 Şubat bugün oynanacak Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi maçları