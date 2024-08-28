İzmir Körfezi'nde korkutan tablo: Felaketin boyutu fotoğraflara yansıdı

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik nedeniyle bazı bölgelerde ölü balıkların görülmesi ve kötü koku, yerel ve ulusal gündemdeki yerini koruyor. Bayraklı ilçesi Turan Mahallesi sahilinde, sığ bir bölgede su altı ışıklarıyla çekilen bir fotoğrafta, sudaki yosunlaşma ve kirlilik, Bornova ilçesindeki bir yangının dumanının da eşlik ettiği kentin siluetiyle birlikte gözler önüne seriliyor.

1 / 20 İzmir Körfezi, kirlilik ve balık ölümleriyle anılmaya başlandı.

2 / 20 Uzun yıllardır kronik hale gelen kirlilik sorunu çözülemezken, son günlerde körfezden yayılan kötü koku tüm kenti sardı.

3 / 20 Özellikle Karşıyaka ve Bayraklı sahillerinde ölü balıklar nedeniyle oluşan kötü koku yüzünden vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin pencerelerini açamaz hale getirdi.

4 / 20 Bayraklı ilçesi Turan Mahallesi sahilinde sığ bir bölümde su altı ışıklarıyla çekilen fotoğrafta sudaki yosunlaşma ve kirlilik, Bornova ilçesindeki bir yangının dumanının da eşlik ettiği kentin silüetiyle birlikte görüldü.

5 / 20 Su altının en net kareleri, Körfez'in kirliliğini de bir kez daha gözler önüne serdi.

6 / 20 Balık ölümlerinin yanı sıra, Körfez'in renginin de kırmıza döndüğü gözlemlendi. Ölen balıklar arasında çipura, deniz levreği gibi balıklar bulunuyor.

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