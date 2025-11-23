Yeni Şafak
İzmir’de belediyeye ait çöp depolama alanında yangın

22:5923/11/2025, Pazar
DHA
İzmir'de Menemen Belediyesi’ne ait çöp depolama alanında yangın çıktı. Ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın, saat 19.15 sıralarında Kazımpaşa M ahallesi’ndeki Menemen Belediyesi’ne ait çöp depolama alanında çıktı. 

Alevler geceyi aydınlatırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 

 Evsel atıkların yanı sıra, plastik ve ahşap malzemelerin de bulunduğu alandaki yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. 

#İzmir
#Menemen Belediyesi
#Çöp depolama
